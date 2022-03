Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis; Auto unberechtigt in Gebrauch genommen

Sinsheim (ots)

Weil er am Mittwochabend in der am Ortseingang von Dühren aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, wurde ein 34-jähriger Opel-Fahrer gegen 22 Uhr in der Karlsruher Straße von einer Streife des Polizeireviers Sinsheim kontrolliert. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Nach Abschluss der Formalitäten durfte die Beifahrerin des Mannes weiterfahren. Ärger dürfte der 34-Jährige auch mit seiner Tante bekommen, die Halterin des Opels ist und er deren Fahrzeug während ihrer Abwesenheit ohne Erlaubnis in Gebrauch nahm. Wegen des Verdachts, ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein und wegen des Verdachts, des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges, dauern die Ermittlungen an.

