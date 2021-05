Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Einbruch gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach dem Einbruch bei einem Juwelier in der Lichtentaler Straße in den frühen Mittwochmorgenstunden, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen traten zwei unbekannte Täter gegen 2 Uhr an das Schaufenster, schlugen ein Loch in die Scheibe und entnahmen Waren im Wert von mehreren Tausend Euro. In Anschluss flüchteten sie in einem dunklen, mit einem mutmaßlich dritten unbekannten Täter besetzten, Pkw Kombi in Richtung Lichtental. Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

/rs

