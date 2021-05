Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - sicher.mobil.leben - Halten und Parken auf Fahrradschutzstreifen tabu

Bühl (ots)

Zwei Autofahrer mussten heute Morgen beanstandet und zum Weiterfahren aufgefordert werden, nachdem sie ihren Wagen auf einem Fahrradschutzstreifen in der Hauptstraße abstellen wollten. Appell an die Autofahrer: Der Fahrradschutzstreifen ist dem Radverkehr vorbehalten. Halten Sie sich an die Regeln und schützen Sie damit Radfahrende!

