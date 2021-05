Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achern (ots)

Mehrere Hundert Euro Sachschaden hatte ein Autofahrer am Dienstagnachmittag zu beklagen, nachdem er zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkam. Zwischen 16 Uhr und 18.20 Uhr war der silberne Opel Zafira des Mannes auf einem Parkplatz in der Straße `Rennwiese´ bei Gebäude Nummer 1 abgestellt. In dieser Zeit beschädigte ein Unbekannter, offenbar beim Rückwärtsfahren, den Opel und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes verfügt das flüchtige Fahrzeug offenbar um eine Anhängerkupplung. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können oder den Unfall beobachtet haben, wenden sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch.

/rs

