Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - sicher.mobil.leben - Kopfplatzwunde nach Trunkenheitsfahrt

Offenburg (ots)

Eine Kopfplatzwunde hat sich am Montagabend ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer zugezogen, nachdem er am "Platz der Verfassungsfreunde" ohne Fremdbeteiligung, dafür aber mit rund 2,5 Promille gestürzt war. Präventionshinweis der Polizei: Der Kopf hat keine Knautschzone! Radhelme schützen in jedem Alter!

