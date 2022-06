Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Drei bislang unbekannte Männer haben am Dienstag, 31. Mai 2022, in einem Kaufhaus auf der Bahnhofstraße einen 44-jährigen Gelsenkirchener verletzt. Die drei Unbekannten betraten das Kaufhaus gegen 18.15 Uhr in Begleitung einer ebenfalls unbekannten Frau. Die drei Männer liefen zielgerichtet auf den 44-Jährigen zu und schlugen und traten gemeinschaftlich auf ihn ein. Dabei beschädigte das Trio diverse Gegenstände in dem Kaufhaus. Der Gelsenkirchener wurde leicht verletzt. Die drei Unbekannten flüchteten anschließend zu Fuß in Begleitung der Frau in Richtung Weberstraße. Die Flüchtenden waren circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Einer trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Kappe. Der Zweite war mit einer schwarz-grauen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Der Dritte trug ein weißes T-Shirt und eine Kappe. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 7512 an das Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

