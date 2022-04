Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Dieseldiebstahl aus Tanklager eines Agrarbetriebes

17394 Lindow/ Groß Miltzow (ots)

Am gestrigen 05.04.2022 wurde der Polizei in Friedland der Diebstahl einer erheblichen Menge Dieselkraftstoff in der Ortschaft Lindow nahe Groß Miltzow angezeigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 04.04.2022, 12:00 Uhr bis 05.04.2022, 07:15 Uhr widerrechtlich Zutritt zu dem umfriedeten Gelände eines Agrarbetriebes und entwendeten knapp 600 Liter Diesel aus einem Tanklager.

Zur Spurensuche und -sicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg am Tatort zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland geführt. Zeugen, die zur Tatzeit ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601/300 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell