Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz (ots)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 04:45 Uhr und 13:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw auf der Asbacher Straße in Linz, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

