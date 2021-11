Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsüberwachung

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus von 23:30 Uhr bis 00:40 Uhr eine Laser - Geschwindigkeitsmessung in der Neuwieder Straße in Dierdorf durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 50 km/h begrenzt. In dem genannten Zeitraum sind 60 Fahrzeuge gemessen worden. Hierbei ahndeten die Beamten 3 Verstöße. 1 Fahrzeug ist im Verwarngeldbereich und 2 Fahrzeuge sind im Ordnungswidrigkeitenbereich gemessen worden. Die schnellste Messung ergab einen Wert von 89 km/h. Den Fahrer erwartete neben einem Bußgeld ein 1-monatiges Fahrverbot.

