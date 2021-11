Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Büdenholz - Schutzplanke beschädigt und geflüchtet

Büdenholz (ots)

Am 30.10.2021, gegen 07.30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die B 62 aus Kirchen kommend in Richtung Mudersbach. Vor der Ortslage Büdenholz, Höhe Euteneuen, kam der Fahrer im Verlauf einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Der ca. 50-jährige Fahrer stieg zunächst aus seinem Fahrzeug aus, sah sich den Schaden an seinem Pkw und der Schutzplanke an und verließ daraufhin die Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen und die polizeiliche Unfallaufnahme zu ermöglichen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich nach Zeugenangaben um einen roten Pkw Citroen gehandelt haben. Das Fahrzeug sowie die Straßeneinrichtung wurden erheblich beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst Mudersbach unter 02745-8130.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell