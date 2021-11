Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzunfall

Rheinbrohl / Bad Hönningen (ots)

Am Donnerstag, den 04.11.2021, kam es im Zeitraum 15:30 bis 16:30 Uhr zu einem Parkplatzrempler mit Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug zunächst auf dem Parkplatz des LIDL in Rheinbrohl und anschließend auf dem Parkplatz des ALDI in Bad Hönningen. Nach Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie eine Beschädigung an der rechten Schiebetür ihres Fahrzeugs fest. Es wurden rote Fremdlackanhaftungen sichergestellt. Der Schaden muss nach Aussage der Geschädigten auf einem der beiden Parkplätze entstanden sein. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Linz/Rhein entgegen.

