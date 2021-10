Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht - Pkw-Außenspiegel touchiert Radfahrerin ++ betrunken mit dem Fahrrad gestürzt - 2,7 Promille ++ Diebstahl aus Umkleideraum ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Vastorf - Verdächtige Personen auf Baustelle - Polizei stellt Pkw sicher

Am 07.10.21, gegen 23.50 Uhr, wurden zwei unbekannte Männer gesehen, wie sie eine Baustelle in der Straße Am Köstorfer Busch betraten. Der Grundstückseigentümer alarmierte die Polizei und stellte sich hinter den Pkw Hyundai, den die Unbekannten genutzt hatten. Die Personen verschwanden zu Fuß in der Dunkelheit, nachdem sie erfahren hatten, dass die Polizei bereits verständigt wäre. Den Hyundai, an dem Kennzeichen aus dem Heidekreis angebracht waren, die erst kürzlich gestohlen wurden, stellten die eingesetzten Polizeibeamten sicher.

Lüneburg - Mann verprügelt - Verfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet

Am 07.10.21, gegen 19.35 Uhr, wurde ein 27 Jahre alter Mann bei einem Spielplatz im Kurpark von einem etwa 30 Jahre alten Täter ohne erkennbaren Grund verprügelt. Der Unbekannte schlug den 27-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wobei er noch einen Gegenstand zwischen den Fingern eingeklemmt hatte, der u.a. zu einem Cut an der Schläfe des Opfers führte. Der Täter flüchtete, der 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Bei dem Täter handelte es sich um einen schlanken, ca. 175 cm großen Mann mit Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kleingarten

Aus der Laube eines Kleingartens in der Bleckeder Landstraße stahlen unbekannte Täter u.a. eine Kaffeemaschine und Lautsprecher. Die Täter brachen zwischen dem 06.10.21, 13.00 Uhr, und dem 07.10.21, 14.30 Uhr, in die Gartenlaube ein, indem sie mit einer Gehwegplatte ein Fenster einwarfen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Heckscheibe eingeworfen

Am 07.10.21, gegen 08.00 Uhr, warfen unbekannte Täter einen Gullydeckel in die Heckscheibe eines Citroen, der auf einem Parkplatz in der Straße Am grasweg abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Sonnenschirm zerschnitten

Den Sonnenschirm eines Kiosks am Inselsee haben unbekannte Täter zwischen dem 06.10.21, 17.15 Uhr, und dem 07.10.21, 11.00 Uhr, zerschnitten. Außerdem rissen die Täter Werbezettel herunter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Reppenstedt - Diebstahl aus Umkleideraum

Unbekannte Täter stahlen diverse Bekleidungsgegenstände, die im Umkleideraum der Sporthalle in der Dachtmisser Straße abgelegt war. Die Taten ereigneten sich am 07.10.21, in der Zeit von ca. 20.00 bis 22.10 Uhr. Die Unbekannten stahlen u.a. mehrere Paar Schuhe und Herrenoberbekleidung aus dem Umkleideraum. Betroffen von den Diebstählen sind fünf Männer aus dem Landkreis Lüneburg. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - VW Caddy vom Firmengelände gestohlen

Von einem Firmengelände in der Senator-Brünger-Straße stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 20.09. bis 07.10.21 einen Pkw VW Caddy - ohne Kfz-Kennzeichen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - betrunken mit dem Fahrrad gestürzt - 2,7 Promille

Aufgrund ihrer Alkoholisierung stürzte eine 40 Jahre alte Fahrradfahrerin in den Abendstunden des 07.10.21 im Rehbecker Weg mit ihrem Fahrrad. Bei der Frau stellten die Beamten gegen 19:00 Uhr einen Alkoholwert von 2,7 Promille fest. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Hitzacker - betrunken am Steuer - 1,2 Promille

Einen alkoholisierten Fahrer eines Pkw VW Transporter stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 07.10.21 im Dr.-Helmut-Meyer-Weg. Bei der Kontrolle des 25-Jährigen stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,2 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 27-Jährigen mit einem Pkw Renault kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 07.10.21 Am Kleinbahnhof. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 10:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt.

Gegen 12:15 Uhr ertappten die Beamten einen weiteren Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss. Bei einem 49 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW verlief ein Urintest auf THC positiv. Beide Männer erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Bad Bevensen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht - Pkw-Außenspiegel touchiert Radfahrerin

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 06.10.21 in der Röbbeler Straße - Landesstraße 252. Gegen 07:30 Uhr war eine 18 Jahre alte Radfahrerin die Röbbeler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie auf Höhe der Bäckerei ein Pkw überholte und sie dabei mit dem linken Außenspiegel am Ellenbogen touchierte. Die junge Frau stürzte und verletzte sich. Der Verursacher fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert den Verkehr

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 07.10.21 im Kuhteichweg. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt acht Verstöße aufgrund Handy und Gurt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell