POL-LG: ++ Einbruch in Gaststätte - Täter gestellt ++ Straßenbäume touchiert - 20.000 Euro Sachschaden ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 15 Verstöße ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Gaststätte - Täter gestellt

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am 06.10.21, gegen 02.50 Uhr, einen Einbruch in eine Gaststätte in der Marcus-Heinemann-Straße. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten einen 42 Jahre alten, polizeilich bereits bekannten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen, als dieser aus einem Fenster kletterte. Da der 42-Jährige augenscheinlich unter erheblichen Entzugserscheinungen litt, wurde er einer Klinik statt einer Polizeizelle zugeführt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchs gegen ihn eingeleitet.

Bleckede - 8.500 EUR Sachschaden nach Unfall - Verursacher flüchtet

Zeugen sucht die Polizei Bleckede nach einem Verkehrsunfall, der sich am 05.10.21, zwischen 16.50 und 18.00 Uhr, in der Lüneburger Straße auf einem Parkplatz ereignet hat. Ein bislang Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken gegen einen Audi A6 und einen VW Golf und verursachte Sachschäden von ca. 8.500 Euro. Die Pkw waren auf dem hinteren Bereich des Parkplatzes zwischen einer Sparkasse und dem Rathaus abgestellt, als sich der Unfall ereignete. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Dahlenburg - volltrunken verunfallt

Am 06.10.21, gegen 03.10 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit einem Kleinkraftrad den Marienauer Weg in Richtung Lüneburger Landstraße und stieß gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. In Folge stürzte der 46 und verletzte sich hierbei leicht. Zudem entstanden Sachschäden von ca. 2.500 Euro. Der Fahrer des Zweirades stand zum Unfallzeitpunkt erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Bildschirmhalterung aus Bagger demontiert

Eine Bildschirmhalterung demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 05. Auf den 06.10.21 aus der Kabine eines auf einer Baustelle in der Wismarer Straße abgestellten Baggers. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Wittorf - nach "Spiegel-Klatscher" geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Montag (!), 04.10.21, gegen 11.45 Uhr, kam es auf der K12 zu einem "Spiegel-Klatscher" zwischen einem Linienbus und einem weißen Lkw. Bisherigen Ermittlungen zu Folge war ein Unbekannter mit dem Lkw aus Richtung St. Dionys kommend in Richtung Wittorf gefahren. In einer Kurve fuhr der Lkw-Fahrer so weit links, dass es zu einem Zusammenstoß des linken Außenspiegels mit dem in entgegengesetzte Richtung fahrenden Linienbus kam. An dem Bus entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131-79940-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Karwitz - Straßenbäume touchiert - 20.000 Euro Sachschaden

Zwei Straßenbäume touchierte ein 54 Jahre alter Fahrer eines Lkw MAN mit Anhänger aus Hannover in den Morgenstunden des 06.10.21 auf der Bundesstraße 191 zwischen Pudripp und Karwitz. Der Lkw war gegen 07:20 Uhr aus ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Dannenberg von der Fahrbahn abgekommen. Am Anhänger entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, konnte jedoch in der Folge ermittelt werden. Gegen ihn wird auch wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Durch die auf der Fahrbahn liegenden Teile wurde auch ein weiter Pkw beschädigt, so dass ein Gesamtschaden von gut 20.000 Euro entstand.

Lüchow - im Vorgarten zum Stehen gekommen - 19.000 Euro Sachschaden

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab kam ein 37 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat in den Nachmittagsstunden des 05.10.21 in der Tannenbergstraße. Der Mann war gegen 17:30 Uhr in Fahrtrichtung Hindenburgstraße im Kurvenbereich aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte dort mit einem Metallgartenzaun und blieb im Vorgarten stehen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 19.000 Euro.

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 15 Verstöße

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 05.10.21 in der Uelzener Straße. Dabei waren insgesamt 13 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 79 km/h gemessen. In den Abendstunden des Tages kontrollierte die Polizei auch in der Dannenberger Straße. Dort waren zwei weitere Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Samtgemeinde Aue/Wrestedt - Hinweis "Wir sind für Sie da!" - Polizeistation in Wrestedt

Nachdem die Polizeistation in Wrestedt in den letzten Monaten nur sporadisch bzw. über den Verbunddienst mit den Polizeistationen in Bodenteich und Rosche besetzt war, ist die Polizeistation in Wrestedt für die Bürgerinnen und Bürger seit Anfang Oktober 2021 wieder wie gewohnt erreichbar und besetzt. Die bis dato bekannten "festen Bürgersprechzeiten" direkt in Wrestedt sind aktuell jedoch noch eingeschränkt, da die drei Polizeibeamten der Polizeistation ihre Tätigkeit im Schichtdienst wahrnehmen werden. Gewährleistet ist jedoch eine tägliche Erreichbarkeit der Polizeistation, entweder am Morgen oder am Nachmittag. Dadurch ergeben sich wieder verbesserte Präsenzzeiten und kürzere Wege zur Polizei direkt im Ort. Parallel ist die Polizei Wrestedt im Verbundsystem mit den Polizeidienststellen in Bodenteich und Rosche sowie ergänzend mit dem Rund-um-die-Uhr-Dienst in Uelzen tätig und erreichbar.

Uelzen - unter Drogeneinfluss mit Scooter unterwegs

Einen 31-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.10.21 in der Oldenstädter Straße. Bei dem Uelzener wurde gegen 14:45 Uhr der Einfluss von Drogen festgestellt. Ein Urintest auf Amphetamine verlief positiv.

Stoetze - mit Baum kollidiert

Mit einem Straßenbaum kollidierte eine 51 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Polo in den Nachmittagsstunden des 05.10.21 auf der Landesstraße 252 - Dorfstraße. Die Frau war gegen 15:45 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Sie war nach eigenen Angaben einer Katze ausgewichen. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro.

Uelzen - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 05.10.21 im Bohldamm. Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi war gegen 12:00 Uhr auf eine verkehrsbedingt vor der Bahnunterführung wartende 26 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel aufgefahren. Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei im Umfeld der Lessing-Gymnasiums in der Ripdorfer Straße in den Morgenstunden des 06.10.21. Dabei waren in der 30 km/h-Zone insgesamt 20 Fahrer zu schnell unterwegs.

