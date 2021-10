Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Schachtdeckel herausgehoben - Radfahrer kommt durch geöffneten Schacht in Straucheln ++ Jugendliche kontrolliert - Cannabis sichergestellt ++ Hecklappe von Anhänger verloren ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/ Barendorf - Hecklappe von Anhänger verloren - Polizei bittet um Hinweise

Am 06.10.21, gegen 19.30 Uhr, befuhr eine 51-Jährige mit ihrem BMW Mini Cooper die B 216 von Lüneburg in Richtung Barendorf. Etwa in Höhe des Elbeseitenkanals überfuhr ein vorausfahrendes Fahrzeug die Heckklappe eines kleinen Anhängers, welche auf der Fahrbahn lag. Die Klappe wurde hoch und gegen den Mini Cooper geschleudert. In Folge entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro an dem Pkw. Es ist davon auszugehen, dass der Nutzer des Anhängers nicht bemerkt hat, dass die Klappe abgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Deutsch Evern - Kinderkarre gestohlen

Ein 44 Jahre alter Sperrmüllsammler hat am Spätnachmittag des 06.10.21 eine Kinderkarre, die auf einem Grundstück im Paul-Gerkens-Ring abgestellt war, in seinen Lkw geladen und mitgenommen. Die 38-jährige Eigentümerin folgte dem Sperrmüllsammler, traf ihn schließlich noch in der Nähe an und erhielt die Karre zurück. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Büro

Am 06.10.21, zwischen 20.50 und 21.10 Uhr, warfen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Büros in der Lauensteinstraße ein und stahlen eine im Fenster aufgehängte Fahne. Die Fahne hat die Farben von einem Regenbogen und ist mit der Aufschrift "Anti-Homophobia" versehen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Betrüger am Telefon

Unbekannte Täter haben auch in den vergangenen beiden Tagen wieder bei mehreren Bewohnern der Stadt und des Landkreises Lüneburg angerufen. Ein Anrufer gab sich einem Senior gegenüber als Mitarbeiter einer Softwarefirma aus, andere Anrufer versuchten einer 73-Jährigen weis zu machen, sie habe bei einem Online Kaufhaus etwas gewonnen, obwohl sie dort gar kein Konto hat. Am Mittwochabend riefen unbekannte Täter schließlich bei einem Lüneburger an und gaben sich als Angehörige der Kriminalpolizei Hamburg aus. Sämtliche Angerufene erstatteten Anzeige und die Betrüger gingen leer aus. Die Polizei warnt jedoch vor derartigen Anrufen und rät zu gesundem Misstrauen bei solchen und ähnlichen Sachverhalten.

Lüneburg - Kinderwagen angezündet - Polizei ermittelt gegen Jugendliche

Am 06.10.21, gegen 13.50 Uhr, wurde ein Kinderwagen, der im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße abgestellt war, von unbekannten Tätern in Brand gesteckt. Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen. Zudem wurden Anwohner aus ihren Wohnungen gebracht, da sich Rauchgase im gesamten Treppenhaus ausbreiteten. Durch den Brand entstanden Sachschäden, Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht zu Schaden. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei weibliche und einen männlichen Jugendlichen im Alter von 16 bzw. 17 Jahren, die zur fraglichen Zeit im Bereich des Tatortes gesehen wurden. Es wird dabei auch geprüft, ob das Trio für einen Brand in einem leerstehenden Gebäude im Rotenbleicher Weg in Frage kommt. Ca. eine Stunde vor dem Kellerbrand hatten unbekannte Täter in dem ehemaligen Universitätsgebäude Unrat angezündet.

Lüneburg - Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 06.10.21, gegen 09.00 Uhr, befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Pedelec Raleigh die Bögelstraße in Richtung Soltauer Straße. Zeitgleich fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pkw Opel aus einer Einfahrt in der Bögelstraße und bog nach rechts in Richtung Soltauer Straße ein. Die 42-Jährige bremste ihr Pedelec stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Hinterrad rutschte daraufhin weg, die 42-Jährige stürzte und zog sich einen offenen Knochenbruch zu. Die Verletzte wurde in das Klinikum gebracht und dort aufgenommen. Mögliche Augenzeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - volltrunken von Fahrrad gestürzt

Eine 58-Jährige wurde am Spätnachmittag des 06.10.21 von Passanten in der Straße Am Berge beobachtet, wie sie wiederholt vom Fahrrad stürzte. Ein Rettungswagen wurde gerufen. Die 58-Jährige war unverletzt, stand jedoch erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Der 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr Fahrrade untergestellt. Zudem wurde der Fahrradfahrerin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Adendorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwochvormittag, 06.10.21, streifte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Pkw Daimler, der im Turmweg ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unfall ereignete sich zwischen ca. 07.50 und 14.05 Uhr. An dem Daimler entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Thomasburg - mit Pkw überschlagen

Am 06.10.21, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger mit seinem VW Up die B216. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinen Pkw. Der 74-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, am Pkw entstand Totalschaden und zudem wurden ein Leitpfosten und ein Baum beschädigt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kollision zweier Pkw - 19.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den frühen Morgenstunden des 07.10.21 im Bereich des Prochaskaplatzes - Lüneburger Straße. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Lkw Mercedes Sprinter aus Salzgitter hatte gegen 05:50 Uhr das Vorfahrtszeichen missachtet und kollidiert mit einem von links kommenden Pkw Kia einer 37-Jährigen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 19.000 Euro.

Dannenberg - Kollision zwischen Sprinter und Traktor

Zu einer Kollision zwischen einem Lkw Sprinter und einem Traktor kam es in den Morgenstunden des 07.10.21 auf der Bundesstraße 191 im Einmündungsbereich Quickborner Straße. Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Lkw Daimler Sprinter beabsichtigte gegen 07:00 Uhr nach links auf die Bundesstraße abzubiegen und übersah dabei einen in Richtung Uelzen fahrenden Traktor Fendt eines 25-Jährigen. Der Traktorfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 45.000 Euro.

Lüchow - Jugendliche kontrolliert - Cannabis sichergestellt

Mehrere Jugendliche kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 06.10.21 in den Parkanlagen in der Salzwedeler Straße. Dabei stellten die Beamten bei drei 15, 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen Joints bzw. Cannabis fest und sicher. Die Beamten hatten die Jugendlichen gegen 15:00 und 18:00 Uhr unabhängig voneinander kontrolliert.

Uelzen

Bad Bevensen - betrunkener Radfahrer touchiert Pkw und greift Polizeibeamte an

Mit einem betrunkenen und renitenten Radfahrer hatte es die Polizei in den Abendstunden des 06.10.21 in der Bevenser Straße zu tun. Passanten hatten den Mann gegen 20:30 Uhr beobachtet, wie er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien unterwegs war, aggressiv gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern war und dann einen geparkten Pkw touchierte. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Alarmierte Polizeibeamte stoppten den Mann in der Feldstraße. Dort schlug der 41-Jährige mit der flachen Hand einem Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht, so dass dem Betrunkenen für die weiteren Maßnahmen Handfesseln angelegt werden mussten. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Uelzen - Schachtdeckel herausgehoben - Radfahrer kommt durch geöffneten Schacht in Straucheln

Alles andere als ein "dummer Jungen-Streich" ist das Herausheben von Gullys oder Schachtdeckeln aus der Fahrbahn. Glücklicherweise unverletzt bliebt ein 67 Jahre alter Radfahrer in den Nachtstunden zum 06.10.21 im Bereich einer Sackgasse der Esterholzer Straße. Der Mann war gegen 03:30 Uhr mit seinem Fahrrad in den geöffneten Schacht gefahren, stürzte jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Der Schachtdeckel konnte im Nahbereich aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Polizei ermittelt nach Streit

Zu einem Streit und körperlichen Übergriffen kam es in den frühen Abendstunden des 06.10.21 im Bereich der Skaterbahn des Albrecht-Thaer-Geländes. Mehrere Jugendliche hatten nach derzeitigen Ermittlungen einem 34 Jahre alten Radfahrer auf dem Gelände den Weg versperrt. Dieser fuhr weiter und traf dabei einen der Jugendlichen, einen 14-Jährigen; stürzte jedoch auch noch selbst. Der 14-Jährige schlug nach dem Radfahrer und bespuckte diesen. Die Polizei ermittelt bzgl. des genauen Hergangs und hat Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen beide Beteiligte eingeleitet.

Uelzen - betrunken unterwegs - 1,3 Promille

Einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 06.10.21 in der Ripdorfer Straße. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 12:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,3 Promille fest. Der Führerschein wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Ebstorf, OT. Altenebstorf - Kleinkraftradfahrer stürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 16 Jahre alter Kleinkraftradfahrer in den Morgenstunden des 07.10.21 in der Dorfstraße. Der Jugendliche war aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, geriet in den Grünstreifen, streifte eine Mauer und stürzte. Er wurde ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

