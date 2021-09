Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit hohen Schaden auf Hermannsburger Marktplatz

Hermannsburg (ots)

Am heutigen Vormittag, um 11:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Markplatz in Hermannsburg. Auf dem dortigen Parkplatz "Am Markt" kollidierte eine 82-jährige Frau mit einem grauen Peugeot beim Einparken zunächst frontal mit einem Baum. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, überfuhr einen Metallpoller und kollidierte mit einem weiteren Baum und einem daran aufgestellten Parteiaufsteller. Infolge des Unfalls zog sich die ältere Dame leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Darüber hinaus wurden beide Bäume, der Parteiaufsteller und der Poller beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen größeren Verkehrsstörungen. Allerdings wurden mehrere Bürger/-innen auf den Unfall aufmerksam.

Die Polizei Bergen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

