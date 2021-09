Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in Hermannsburg

Hermannsburg (ots)

Am Samstag, den 18.09.2021, kam es auf dem Edeka-Parkplatz in der Celler Straße in Hermannsburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren dunkelgrauen Dacia Duster mit Celler Kennzeichen auf dem Parkplatz abgestellt und war von 12:45-13:30 Uhr einkaufen. Bei ihrer Rückkehr stellte diese am hinteren rechten Radkasten eine frische Beschädigung fest.

Die Polizei Hermannsburg fragt, wer war im angegebenen Zeitraum ebenfalls auf dem Edeka-Parkplatz in Hermannsburg und hat den Dacia Duster sowie weitere Parkvorgänge im Nahbereich wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei Hermannsburg unter 05052-91331-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell