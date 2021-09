Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Hochsitzen im Bereich Wathlingen

Wathlingen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 26.08.2021, 15 Uhr, und 09.09.2021, 18 Uhr, wurden drei Hochsitze in Wathlingen, Örtlichkeit "An der Dieke", beschädigt. Der Geschädigte zeigte diese Taten erst verspätet an. Die Schadenshöhe wird auf eine hohe dreistellige Summe geschätzt. Der Schaden wurde in der Zwischenzeit repariert.

Die Polizei Wathlingen fragt, wer hat im oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu diesen Taten geben? Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wathlingen unter 05144-495460.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell