Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebe erbeuten Kupferrohre

Celle (ots)

Am vergangenen Montag meldeten sich zwei Geschädigte zu Kupferdiebstählen bei der Polizei. Die Tatorte befanden sich in der Berlinstraße (Klein Hehlen) und in der Georg-Wilhelm-Straße (Hehlentor). Begangen wurden die Taten offenbar am Wochenende zuvor. Die unbekannten Täter demontierten mehrere Kupferfallrohre von den Gebäuden und verschwanden anschließend mit ihrer Beute.

Hinweise zu den Diebstählen werden von der Polizei Celle, Tel. (05141) 277215, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell