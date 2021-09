Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigungen an Lkw und Bagger verursachen hohen Schaden

29227 Celle (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, den 17.09.2021, bis Montagmorgen, den 20.09.2021, kam es zu zwei Sachbeschädigungen in der Straße An der Gertrudenkirche in Altencelle. Dabei wurden durch unbekannte Täterschaft ein grüner Sattelzug und im erweiterten Nahbereich ein auf einer offen zugänglichen Baustelle abgestellter Bagger beschädigt. So mussten die Geschädigten am heutigen Morgen feststellen, dass sämtliche Kabelleitungen der beiden Fahrzeuge durchtrennt wurden. Der Schaden wird auf eine annähernd sechsstellige Summe geschätzt. Die Polizei Celle erhofft sich Hinweise von aufmerksamen Zeugen, die am Wochenende in der Straße An der Gertrudenkirche verdächtige Beobachtungen wahrgenommen haben. Hinweise werden jederzeit unter der Telefonnummer 05141-277-0 entgegengenommen.

