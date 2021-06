Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag schlug ein noch unbekannter Täter in der Straße "Im Sommerfeld" in Hildrizhausen zu. Zunächst verschaffte sich der Unbekannte über ein vermutlich gekipptes Fenster im Untergeschoss Zugang ins Innere eines Schulgebäudes. Vom Untergeschoss aus begab er sich ins Erdgeschoss und betrat das Lehrerzimmer. Als es ihm aufgrund verschlossener Türen nicht möglich war das Rektorat und das Sekretariat zu betreten, warf er die Fensterscheiben zu den Räumlichkeiten ein. Der Täter stieg dann ebenfalls dort ein. Im Gebäude versuchte er zwei Tresore gewaltsam zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Ob der Unbekannte überhaupt etwas aus der Schule stahl, steht abschließend noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 41604-0 mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

