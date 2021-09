Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Celle - 18-Jähriger nach räuberischen Diebstahl in Untersuchungshaft

Celle (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich am Gleis 5 des Celler Bahnhofs ein räuberischer Diebstahl zum Nachteil einer 31-jährigen Frau aus Heidelberg.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Heidekreis dem weiblichen Opfer unvermittelt an den Hals gegriffen und eine Goldkette abgerissen. Durch aufmerksame Passanten wurde der Tatverdächtige noch am Gleis gestellt und an die hinzugerufene Polizei übergeben, die ihn darauf festnahm. Das Diebesgut wurde beim Tatverdächtigen aufgefunden. Die 31-jährige Frau erlitt einen Schock, blieb aber sonst unverletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete die Ermittlungsrichterin am heutigen Nachmittag die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell