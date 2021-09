Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern der Videoaufzeichnung nach Geldbörsen-Dieb

Lachendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Celle genehmigte ein Ermittlungsrichter nun die öffentliche Fahndung mit Bildern der Videoaufzeichnung, die den unbekannten Täter zeigen.

Den Ermittlungen zufolge hatte ein unbekannter Täter am 21.04.2021 im Aldi Markt in Lachendorf die Geldbörse aus der Jackentasche des Geschädigten entwendet und im Anschluss mit der so erlangten EC-Karte und PIN 1500EUR am Geldautomaten der Sparkasse Lachendorf abgehoben.

Bislang ist folgende Täterbeschreibung bekannt:

- ca. 25- 40 Jahre, männlich, kräftige Statur

- Tätowierung im Nacken dreizeilige Schrift und möglicherweise in der unteren Zeile ein Symbol

- schwarze Schirmmütze / "Cappy" mit der Aufschrift UMBRO

- helle Jogginghose, schwarze Steppjacke

- schwarze Turnschuhe mit weißen Applikationen(mögl. UMBRO Emblem) und weißer Sohle

Hinweise zur Identität des unbekannten Täters nimmt die Polizei Lachendorf entgegen unter 05145 28421-0 oder 05145-28421-41.

