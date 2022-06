Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter greift Jugendlichen an und verletzt ihn

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der einen Jugendlichen am Mittwochmorgen, 1. Juni 2022, in Ückendorf mit einem Messer verletzt hat. Der 16-jährige Gelsenkirchener war um 8.20 Uhr mit seinem Hund auf einem Waldweg unterwegs, der von der Virchowstraße in Richtung des Von-Wedelstaedt-Parks abgeht. In Höhe eines Sportplatzes wurde er von dem Unbekannten angesprochen und rassistisch beleidigt, ehe der Mann ein Messer zog. Der 16-Jährige wehrte erste Angriffe ab, wurde aber dennoch durch das Messer verletzt. Als der Täter den Jugendlichen packte, wehrte sich dieser und schlug den Mann. Der Angreifer ließ daraufhin von ihm ab und rannte davon. Im Anschluss begab sich der Gelsenkirchener in einem Krankenhaus in Behandlung, von wo aus die Polizei informiert wurde. Die Polizei sucht nun nach dem Angreifer und bittet Zeugen um Hinweise. Der Gesuchte ist circa 37 bis 43 Jahre alt, bei einer geschätzten Körpergröße von 1,87 Metern. Er hat eine breitere Statur und hatte seine schwarzen Haare nach hinten gegelt. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Arbeitshose bekleidet, die seitlich jeweils eine Tasche hat. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

