Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 55-jährige Fahrradfahrerin verletzt

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 55-jährigen Radfahrerin und einem 42-jährigen Autofahrer hat sich am Dienstag (24. Mai) gegen 12:20 Uhr auf der Napoleonstraße in Berlinghausen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die Radfahrerin die Napoleonstraße aus Drolshagen in Richtung Berlinghausen. Zeitgleich befuhr der Pkw-Fahrer die Straße Am Sonnenhang und beabsichtigte, in die gegenüberliegende Eichener Straße einzufahren. Dabei kam es beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit der vorfahrtberechtigten Radfahrerin. Die 55-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden.

