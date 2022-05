POL-OE: 31-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen am Steuer

Finnentrop (ots) - In insgesamt 10 Fahrzeuge sind am Wochenende Unbekannte in Finnentrop eingedrungen und haben unter anderem Geld und Wertgegenstände gestohlen. Vier Mal gelangten Unbekannte in der Nacht von Samstag (21. Mai, 00:45 Uhr) auf Sonntag (22. Mai, 08:00 Uhr) in Autos, die in der Straße Mühlenschlade in Bamenohl geparkt waren. Aus einem Wagen wurde eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen, aus einem anderen Pkw ...

