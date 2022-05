Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Einbrüche in Fahrzeuge am Wochenende

Finnentrop (ots)

In insgesamt 10 Fahrzeuge sind am Wochenende Unbekannte in Finnentrop eingedrungen und haben unter anderem Geld und Wertgegenstände gestohlen.

Vier Mal gelangten Unbekannte in der Nacht von Samstag (21. Mai, 00:45 Uhr) auf Sonntag (22. Mai, 08:00 Uhr) in Autos, die in der Straße Mühlenschlade in Bamenohl geparkt waren. Aus einem Wagen wurde eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen, aus einem anderen Pkw wurde ein Schlüsselbund entwendet. Zwei Mal machten die Täter keine Beute. Zudem drangen Unbekannte am Wochenende zwei Mal in geparkte Fahrzeuge in der Straße Zur Haardt ein. Zwischen Samstag (21. Mai, 10:30 Uhr) und Sonntag (22. Mai 13:15 Uhr) wurde ein Navigationsgerät und eine externe Freisprecheinrichtung sowie zwischen Freitag (20. Mai, 12 Uhr) und Sonntag (22. Mai, 08:30 Uhr) ein Fahrzeugbrief gestohlen. Auch im Wiemker Weg drangen Unbekannte zwischen Samstag (21. Mai, 19:30 Uhr) und Sonntag (22. Mai 09:00 Uhr) in einen Pkw ein. Hier wurde nichts gestohlen und es blieb beim Versuch. Zudem stahlen Unbekannte zwischen Samstag (21. Mai, 19:00 Uhr) und Sonntag (22. Mai, 15:00 Uhr) aus in einem in der Straße Freiherr-vom-Stein-Straße geparkten Pkw Bargeld und eine Geldbörse. Im gleichen Zeitraum haben Unbekannte aus einem Pkw Auf der Habbecke einen Schlüssel und zwei Ladekabel für das dazugehörige Fahrzeug entwendet. Zuletzt wurden in der Nacht von Sonntag (22. Mai 09:00 Uhr) auf Montag (23. Mai, 04:20 Uhr) aus einem Pkw eine Geldbörse und ein Navigationsgerät in der Lennestraße entwendet.

In Einzelfällen wurde festgestellt, dass die Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß verschlossen waren. Die Polizei bittet Fahrzeuginhaber, ihr Fahrzeug stets zu verschließen und es Tätern so schwer wie möglich zu machen, in das eigene Auto einzudringen. Zeugen der Diebstähle wenden sich bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell