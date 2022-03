Polizei Mettmann

POL-ME: 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot - Ratingen - 2203098

Mettmann (ots)

Am Dienstag (15. März 2022) hat die Kreispolizeibehörde Mettmann erneut im Vorfeld nicht angekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt - diesmal an der Brandenburger Straße in Ratingen.

Hierbei musste die Polizei eine Reihe von Geschwindigkeitsverstößen ahnden: Im Kontrollzeitraum zwischen 17 Uhr und 20 Uhr sind insgesamt 156 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gemessen worden. Der Großteil hielt sich zwar an die Geschwindigkeitsregeln, allerdings waren 20 davon mitunter deutlich zu schnell unterwegs.

Auf der Strecke, auf der eine maximale Geschwindigkeit von 30 km/h erlaubt ist, war gegen 19:50 Uhr der Fahrer eines Toyota mit gemessenen 75 km/h "unrühmlicher Spitzenreiter". Abzüglich der Toleranzen wird dem Mann nun eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 42 Kilometern pro Stunde vorgeworfen. Dies wird mit einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot geahndet.

Die Polizei stellt klar:

Neben den im Vorfeld angekündigten Standorten der Geschwindigkeitsmessstellen kontrolliert die Polizei auch in Zukunft weiterhin und regelmäßig an nicht vorangekündigten Standorten die Geschwindigkeiten, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

