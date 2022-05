POL-OE: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Olpe (ots) - Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag (22. Mai) gegen 19:40 Uhr auf der B54 aus Olpe in Richtung Rhode ereignet. Ein Melder gab an, dass ein Auto auf einer Leitplanke liegen würde. Daraufhin fuhr eine Streifenwagenbesatzung zur Unfallstelle und fand den aufgesetzten Pkw ohne Insassen vor. Eine Absuche des Nahbereichs verlief ergebnislos. Weitere Ermittlungen wurden veranlasst und dauern an. An dem Fahrzeug ...

mehr