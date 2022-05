Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag (22. Mai) gegen 19:40 Uhr auf der B54 aus Olpe in Richtung Rhode ereignet. Ein Melder gab an, dass ein Auto auf einer Leitplanke liegen würde. Daraufhin fuhr eine Streifenwagenbesatzung zur Unfallstelle und fand den aufgesetzten Pkw ohne Insassen vor. Eine Absuche des Nahbereichs verlief ergebnislos. Weitere Ermittlungen wurden veranlasst und dauern an. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Dieses wurde geborgen und anschließend sichergestellt. Eine Blutprobenentnahme eines möglichen Tatverdächtigen wurde angeordnet. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4110.

