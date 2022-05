POL-OE: Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Altenhundem (ots) - Am Freitag (13. Mai) haben Polizeibeamte gegen 08:40 Uhr einen unsicher fahrenden Radfahrer auf der Olper Straße beobachtet. Als dieser deutlich erkennbar in Schlangenlinien fuhr, hielten sie ihn auf einem Parkplatz an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der 46-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten ...

