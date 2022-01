Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen, Rhein-Neckar-Kreis: mehrere Diebstähle aus Garagen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen; Hinweise und Tipps

Reichartshausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden beim Polizeiposten Waibstadt gleich drei vollendete Diebstähle sowie ein versuchter Diebstahl aus Garage zur Anzeige gebracht. Die Unbekannten hatten es offenbar auf hochwertige Fahrräder und Reifen abgesehen. In der Straße "Cent-Ring" und in der Straße "Gertsheckenstraße" schlugen die Langfinger in der Nacht zum Donnerstag gleich mehrmals zu. In allen Fällen nutzten die Diebe unverschlossene Zugangstüren, um in die Garagenräume zu gelangen. Neben E-Bikes wurden auch PKW-Reifen entwendet. Insgesamt entstand ein Gesamtdiebstahlsschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht der Polizeiposten Waibstadt von einem Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag sowie die Tage davor verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Wohngebiet gesehen haben, sich unter der Tel.: 07263 5807 zu melden.

Des Weiteren bittet die Polizei um Beachtung folgender Hinweise und Verhaltenstipps:

- Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie sie auch immer zweifach ab. Dies gilt auch für Seiteneingänge und Gartentore.

- Verstecken Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck.

- Wenn Ihnen Ihr Schlüssel abhandengekommen ist, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

- Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel niemals innen stecken.

- Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, und zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie den Türspion und den Sperrbügel (Türspaltsperre).

Mechanische Sicherungen für Zweiräder

- Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie massive Schließsysteme achten.

- Wichtig: Fahrräder und E-Scooter immer anschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten.

