Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Werkzeuge gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag Bauwerkzeuge samt Zubehör aus einem Lagerraum im Stadtteil Kirchheim. Die Unbekannten drangen in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in einen Raum eines Gebäudes auf dem Gelände des Ankunftszentrums Baden-Württemberg ein, in dem eine Firma, die dort mit Sanierungsarbeiten beschäftigt ist, ihre Werkzeuge lagert. Unbemerkt ließen sie Bohrmaschinen, Akkuschrauber und Flex mit zugehörigen Akkus und Ladegerät sowie zwei Baustrahler mitgehen. Der Diebstahlschaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 0621/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell