POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unbekannter bricht in Büroräume ein - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau: (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gelangte am Donnerstag in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr unberechtigt in Büroräume in einem Gebäudekomplex in der Besselstraße. Der unbekannte westeuropäische Phänotyp, der auf ca. 35 Jahre geschätzt wird, dunkelblondes Haar hatte und komplett schwarz gekleidet war, gelangte durch die Haupteingangstür, die wegen aktuell durchgeführter Reinigungsarbeiten geöffnet war, ins Gebäudeinnere. Mit einem bislang unbekannten Werkzeug hebelte er im ersten Obergeschoß die Tür zu Büroräumen einer dort ansässigen Firma auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Eine Reinigungskraft beobachtete den Unbekannten, wie er das Bürogebäude über ein Fenster verließ. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der verständigten Polizei verliefen negativ. Die ermittelnde Polizeidienststelle bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

