Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannter entblößt sich in Straßenbahn vor jungem Mädchen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal: (ots)

In der Straßenbahn der Linie 4, in Fahrtrichtung Käfertal Wald, bemerkte am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ein 12-jähriges Mädchen einen älteren Mann, der sein Geschlechtsteil entblößte und daran manipulierte. Die Schülerin begab sich zunächst in ein anderes Abteil und informierte dann den Straßenbahnfahrer. In der Zwischenzeit hatte der Unbekannte- vermutlich an der Haltestelle Hessische Straße - die Bahn verlassen. Eine sofort veranlasste polizeiliche Fahndung nach dem Mann, der sich möglicherweise auch vor weiteren Fahrgästen exhibitionierte, verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wurde folgendermaßen beschrieben: ca. 60-70 Jahre, dick, ca. 1,85 m groß, kurze weiße/ graue Haare und auffällige Flecken/ Warzen im Gesicht und über dem linken Ohr. Bekleidet war er mit einer grauen Hose. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. weitere mögliche betroffene Personen, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell