Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in einer Gaststätte in Gütersloh

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Gütersloh - Ein 51-jähriger Gütersloher steht in Verdacht, in den frühen Morgenstunden des Dienstags, 21.12.2021, einem Wirt mit einem Messer Verletzungen am Kopf zugefügt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Gütersloher zu Gast in einem Lokal an der Kaiserstraße. Dort unterhielt er sich über einen längeren Zeitraum mit dem Wirt, einem 52-jährigen Gütersloher.

Nach Aussage des 52-Jährigen, sei der Gast gegen 04:45 Uhr aufgestanden und habe ihn unvermittelt mit einem Messer angegriffen. Dabei erlitt er Verletzungen am Kopf.

Im Anschluss daran flüchtete der Tatverdächtige aus dem Gebäude.

Ein Zeuge verständigte unterdessen Polizei und Rettungskräfte.

Kurze Zeit später stellten Gütersloher Streifenbeamte den 51-Jährigen an der Straße Unter den Ulmen und nahmen ihn vorläufig fest.

Um den Tathergang und das Motiv des Tatverdächtigen zu klären, hat eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissarin Jutta Horstkötter die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Auskünfte zu den laufenden Ermittlungen können derzeit nicht erteilt werden.

