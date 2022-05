Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person nach Pkw-Überschlag

Kirchhundem (ots)

Am 20.05.2022 befuhr eine 19-jährige Lennestädterin mit ihrem Pkw gegen 21:45 Uhr die L553 aus Richtung Oberhundem kommend in Richtung Würdinghausen. In einer leichten Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sie sich auf dem Grünstreifen und kam anschließend auf den Reifen zum Stehen. Durch das Unfallgeschehen verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der totalbeschädigte Pkw war nicht mehr farbereit und musste abgeschleppt werden.

