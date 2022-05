Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung an der Kirchlinder Straße - Tatverdächtiger mit Messer ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0551

In der Nacht zu Samstag (14.5.) ist es an der Bushaltestelle "Kirchlinde Zentrum" an der Kirchlinder Straße in Dortmunder zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Auch ein Messer war offenbar griffbereit - Polizeibeamte ermittelten einen Tatverdächtigen dazu.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten drei Dortmunder (21,20,27) beobachtet, wie mehrere junge Männer eine junge Frau bedrängten. Offenbar schritt das Trio hier ein, wodurch mehrere junge Männer die Drei plötzlich angegriffen und leicht verletzten. Der 27-Jährige entdeckte hier auch einen Tatverdächtigen, der bereits ein Klappmesser gezückt und aufgeklappt hatte. Kurz darauf flüchtete die Gruppe Angreifer in eine naheliegende Kneipe.

Sofort alarmierte Polizeikräfte kontrollierten die rund 18 Kneipenbesucher. Der 25-jährige Dortmunder, der offenbar zur Tatzeit das Messer in der Hand hielt, konnte durch Polizisten ermittelt werden. Das Messer wurde sichergestellt und blieb in den Händen der Polizisten, die leiteten auch ein umfangreiches Strafverfahren ein. Die Ermittlungen (insbesondere wegen der großen Anzahl an Beteiligten) dauern an. Hinweisgeber melden sich gerne bei der Dortmunder Kripo unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell