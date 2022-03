Wissen (ots) - Am Sonntag, 27.03.2022 wurden bei der Polizeiwache in Wissen zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung erstattet. Demnach beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bislang unbekannte Täter Holzzäune in der Straße "Auf dem Brüchelchen" und in der Böhmnerstraße. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache in Wissen unter der Tel.Nr. ...

