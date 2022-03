Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 endet glimpflich

Hildesheim (ots)

Hildesheim (eis) - Am Samstag, 05.03.2022, befährt gegen 22:00 Uhr ein 33jähriger Mann aus Hildesheim mit seinem BMW die Bundesstraße 6 von Hildesheim in Richtung Hasede. Mit ihm im Fahrzeug befindet sich ein ebenfalls 33jähriger Mann aus der Gemeinde Giesen. Kurz hinter der Brücke über den Zweigkanal verliert der BMW-Fahrer - nach ersten Ermittlungsergebnissen aufgrund eines geplatzten Hinterreifens - die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge prallt der Pkw zweimal in die Außenschutzplanke, wird schließlich von dort abgewiesen und schleudert über beide Fahrstreifen in die Mittelschutzplanke. Dort bleibt der Pkw totalbeschädigt stehen. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer sichern die Unfallstelle bis zum Eintreffen der eingesetzten Funkstreifenbesatzung ab. Die beiden Insassen des BMW werden bei dem Unfall augenscheinlich nicht verletzt. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit, mit der sie in die Schutzplanken einschlugen, werden sie jedoch durch den alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung Hildesheimer Krankenhäusern zugeführt. Neben der Polizei Hildesheim war die Berufsfeuerwehr Hildesheim mit einem Absicherungsfahrzeug, zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Die großflächige Verunreinigung der Fahrbahn mit Fahrzeugtrümmern und Erdreich aus dem Seitenraum wurde durch die Straßenmeisterei Sarstedt beseitigt. Der völlig beschädigte BMW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An den Schutzplanken und deren Verankerungen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Bundesstraße 6 musste lediglich kurzfristig für die Bergung des Pkw gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim