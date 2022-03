Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 402 zwischen Alfeld und Föhrste

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Samstag, den 05.03.2022, kam es in den frühen Morgenstunden (gegen 05:50 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen eine Person verstarb und eine weitere Person schwer verletzt wurde.

Ein 28-jähriger Mann aus Einbeck befuhr mit seinem Kleintransporter (Ford Transit) die K 402 aus Richtung Alfeld kommend in Richtung Föhrste, während ein 51-jähriger Alfelder mit seinem Pkw (Ford Tourneo) die Gegenrichtung befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache gelang eines der beiden Verkehrsteilnehmer auf die Gegenfahrbahn, wodurch beide Fahrzeuge nahezu frontal kollidierten. Durch die Wucht des Zusammenpralls fiel der Kleintransporter auf die Seite und der Ford Tourneo kam auf der Schutzleitplanke am Straßenrand zum Stehen. Der 51-jährige Mann im Ford Tourneo verstarb aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzungen noch an der Unfallstelle, der 28-jährige Unfallgegner erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für den 28-jährigen besteht keine Lebensgefahr mehr.

Nach Bergung durch die Freiwillige Feuerwehr wurde deutlich, dass an beiden beteiligten Kraftfahrzeugen jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist. Der Sachschaden wird vorläufig auf 63.000 Euro geschätzt. Die K 402 war auf diesem Streckenabschnitt aufgrund andauernder Maßnahmen bis 14:25 Uhr voll gesperrt.

Hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der Tel. 05181/91160 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell