Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Snackautomat am Bahnhof aufgebrochen

Hildesheim (ots)

HOLLE (hep): Am 05.03.2022 kam es am Bahnhof Derneburg, Bahnhofstraße 41, in der Zeit von 17:45-18:15 Uhr zu einem Aufbruch eines Snack- und Getränkeautomaten. Bisher unbekannte Täter zerstörten dabei die Glasscheibe des Automaten und entwendeten diverse Süßigkeiten und Getränkedosen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Nr. 05063/901-115 zu melden.

