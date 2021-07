Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener stört Kinderfest am Phaeno

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Willy-Brandt-Platz 22.07.2021, 13.48 Uhr Ein stark angetrunkener 41-jähriger Wolfsburger belästigte am Donnerstagnachmittag auf einem Kinderfest am Phaeno die anwesenden Personen und musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen 13.48 Uhr gingen Anrufe besorgter Teilnehmer des Kinderfestes bei der Polizei ein, dass sich ein offenbar angetrunkener Mann daneben benehmen würde und trotz Ansprache das Fest nicht verlassen wolle. Die umgehend am Ort eintreffenden Polizeibeamten trafen auf den 41-Jährigen, der ihnen beim Ansprechen aggressiv und unkooperativ begegnete. Er wollte sich zudem weder ausweisen, noch das Gelände verlassen. Nachdem der Wolfsburger eine Kampfstellung einnahm und sich den Beamten bedrohlich näherte wurde ihm der Einsatz von Reizstoffen angedroht. Schließlich gelang es den Einsatzkräften den 41-Jährigen mit Worten dazu zu bewegen, sich auf den Boden zu legen. Dort wurden ihm Handfesseln angelegt und er wurde am Boden fixiert. Zwischendurch versuchte er sich den Haltegriffen zu entziehen, so dass eine Fixierung des Wolfsburgers bis zum Eintreffen eines Transportfahrzeuges erforderlich war. Beim Einsteigen sträubte er sich und gab zu verstehen, dass er nicht einsteigen wollte. Letztendlich stieg er doch ein und konnte dem Gewahrsam zugeführt werden wo er seinen Rausch ausschlief.

