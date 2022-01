Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Bankangestellte verhindert Betrug; Verkehrsunfälle; Senior betrogen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Alarmanlage verhindert Einbruch

Aufgrund einer Alarmanlage hat ein Einbrecher am Dienstagabend von seinem Vorhaben abgelassen. Gegen 19.25 Uhr machte sich der Täter an einem Wohnhaus in der Heisenbergstraße zu schaffen, worauf die Anlage auslöste. Daraufhin flüchtete der Unbekannte, der nicht ins Innere des Gebäudes gelangt war. Er konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Nürtingen (ES): Aufmerksame Bankangestellte verhindert Betrug

Eine aufmerksame Bankangestellte hat eine Seniorin am Dienstagnachmittag davor bewahrt, das Opfer eines Betrügers zu werden. Die über 80 Jahre alte Frau bekam gegen 14.30 Uhr den Anruf eines bislang unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab und der Seniorin erzählte, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt wäre. Die Tochter würde deswegen im Gefängnis sitzen und sie bräuchte Geld, um frei zu kommen. Als die ältere Frau einen höheren Bargeldbetrag abheben wollte, wurde die Bankangestellte stutzig und verständigte die Tochter. So flog der Schwindel auf und die Seniorin konnte vor Schaden bewahrt werden. (ms)

Reichenbach/Fils (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 34-Jähriger am Dienstagabend auf der L 1192 am Ortseingang Reichenbach verursacht hat. Der Mann war kurz nach 23 Uhr mit seinem VW Touran auf der Landesstraße von Plochingen herkommend unterwegs. In einer Rechtskurve vor dem Ortseingang Reichenbach kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und auf die mittlere Verkehrsinsel. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen und einen kleineren Baum. Im weiteren Verlauf schleuderte der VW über ein Kiesbett, überfuhr den rechtsseitig verlaufenden Radweg und knallte gegen einen Bauzaun. Der Fahrer und sein 41 Jahre alter Beifahrer wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 34-Jährigen beschlagnahmt. Sein Touran, der nur noch Schrottwert haben dürfte, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Zur Reinigung der Fahrbahn und des Radwegs von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Tübingen (TÜ): Senior betrogen - Warnhinweis vor Telefonbetrügern

Telefonbetrüger haben am Dienstagnachmittag ein Senior um eine hohe Geldsumme betrogen. Gegen 14.20 Uhr meldete sich ein Anrufer bei dem 79-Jährigen und gab sich als angeblicher Polizeibeamter vom Raubdezernat aus. Mit der bekannten Masche, vor der die Polizei seit Jahren warnt, wurde dem Senior vorgegaukelt, in der Nachbarschaft habe sich ein Raub ereignet und auch sein Name würde auf einer aufgefundenen Liste stehen. In einem mehrstündigen Telefonat erschlichen sich die Betrüger das Vertrauen des Mannes, brachten ihn dazu einen hohen Geldbetrag von der Bank abzuheben und vor der Haustür zu deponieren. Dort wurde das Geld wenig später von einem Komplizen des Anrufers abgeholt. Kurz darauf flog der Betrug auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw) In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut:

Die Polizei wird nie bei Ihnen anrufen, um Sie über ihr Vermögen auszufragen oder Sie zur Übergabe von Geld und anderen Vermögenswerten auffordern.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten zu übergeben.

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie auf. Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de

Tübingen (TÜ): Pedelec-Lenkerin bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Die 55-Jährige war gegen 16.20 Uhr auf der Primus-Truber-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Heinlenstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden, gleichaltrigen Mercedes-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Pedelec-Lenkerin zu Boden und verletzte sich hierbei. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (ms)

Dußlingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In eine Firma in der Birkenstraße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 19.30 Uhr und 5.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Türe Zutritt zu einer Halle. Durch das Aufhebeln weiterer Türen gelangte der Einbrecher in die Büros. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, mit dem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Bisingen (ZAK): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Vier Personen sind bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen am Dienstagnachmittag in Bisingen leicht verletzt worden. Eine 50-Jährige befuhr gegen 16.20 Uhr mit einem Dacia Duster die Hauptstraße in Richtung Albstadt. Auf Höhe des Marktplatzes wollte sie nach links in die Klingenbachstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 38 Jahre alter VW-Lenker erkannte dies und hielt mit seinem Passat dahinter an. Die dahinterfahrende, 36-jährige Audi-Fahrerin stoppte ebenfalls. Einem 27 Jahre alten Lenker eines VW Golf reichte es nicht mehr abzubremsen und er schob die Fahrzeuge aufeinander. Hierbei zogen sich die Audi-Lenkerin und eine 37 Jahre alte Beifahrerin sowie die Dacia-Fahrerin und ein neun Jahre altes Mädchen in ihrem Pkw leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit zwei Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW Golf und der Audi A3 mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr durch Polizeibeamte an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Hierbei kam es bis 17.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell