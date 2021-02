Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Entlaufenes Pony wohlbehalten eingefangen

Rostock (ots)

Am Donnerstagmorgen entfloh ein Pony von einem Reiterhof in Sildemow. Das Tier lief bis in die Rostocker Südstadt, wo es wohlbehalten eingefangen werden konnte.

Um 07:40 Uhr informierte der Betreiber eines Reiterhofs in der Rostocker Südstadt die Polizei. Er gab an, dass ein fremdes entlaufenes Pony aufgewühlt auf der Straße umherlaufe und seine Pferde auf dem Hof angreife.

Nachdem sich die Einsatzkräfte vor Ort ein Bild von der Situation machen konnten, informierten sie die Tierrettung des Brandschutz- und Rettungsamtes. Nachdem das Pony zunächst separiert und in eine Pferdebox gebracht wurde, begaben sich die eingesetzten BeamtInnen zum Reiterhof nach Sildemow. Dort konnten sie den Tierhalter ausfindig machen, der anschließend zu dem aufgebrachten Tier fuhr und es wohlbehalten einfangen konnte. Auch Verkehrsteilnehmer wurden keine verletzt. Der Einsatz dauerte ca. 1,5 Stunden an.

