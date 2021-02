Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Betrugsversuche am Telefon in ganz Rostock

Rostock (ots)

Die Polizei Rostock stellte am gestrigen Dienstag mehrfache Anrufe von unbekannten Trickbetrügern bei älteren Menschen fest, die sich als Verwandte oder Ärzte ausgaben und Geld forderten. Insgesamt 19 Fälle wurden in Rostock registriert, bei denen es zum Glück in allen Fällen bei Versuchen blieb.

Die Betrugsversuche der Anrufer waren vielfältig. Einige gaben sich als Ärzte aus, die an Covid-19 erkrankte Angehörige behandeln wollten und dafür hohe Geldsummen benötigten. In einem Fall forderten die Täter insgesamt 200.000 EUR für die Behandlung der an Corona erkrankten Tochter einer Rentnerin, die derzeit im Krankenhaus liege. Die 79-jährige Deutsche erkannte die Täuschung, bevor es zu einer Geldübergabe kommen konnte.

In anderen Fällen forderten die Betrüger Bargeld für ausstehende Amtsgerichtskosten oder gaben sich als Freund aus dem Tennisverein aus, der einen Unfall verursacht habe und dringend Geld benötige. In allen der Polizei bekannt gewordenen Fällen übergaben die RenterInnen kein Geld. Alle Angerufenen bemerkten den Betrug rechtzeitig und informierten die Polizei.

Falls auch Sie von Betrügern mit derartigen Telefonanrufen kontaktiert werden, geben Sie keine persönlichen Daten preis, beenden Sie das Gespräch und wenden Sie sich im Zweifel an das örtliche Rostocker Polizeirevier Reutershagen, Lichtenhagen oder Dierkow, die 110 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell