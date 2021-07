Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Pedelcfahrer erlitt Kopfverletzungen

Schermbeck (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr stürzte ein 66-jähriger Pedelecfahrer aus Kaarst, als er auf der Alten Poststraße von der Fahrbahn auf den Radweg fahren wollte und dabei den Bordstein überfuhr.

Der 66-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen am Kopf, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in dem er stationär verblieb.

