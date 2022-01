Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Kurioser Diebstahlsversuch

Ludwigsburg (ots)

Aus Unmut darüber, dass ein im Internet zum Verkauf inserierter Motorroller bereits an jemand anderen verkauft worden war, fingen zwei junge Männer im Alter von 26 und 27 Jahren zunächst einen verbalen Streit mit dem 34-jährigen Verkäufer an. Da dieser ihnen nochmals erklärte, dass er den Roller bereits jemand anderem versprochen hatte, gingen die beiden Männer kurzerhand in den Hinterhof und versuchten den dort abgestellten, mit Lenkradschloss gesicherten Roller fortzutragen und zu stehlen. Da der 34-Jährige das Vorhaben beobachtete, konnte er den Diebstahl verhindern, bevor die Männer sich mit dem Roller aus dem Staub machen konnten.

