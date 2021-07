Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Brand eines Reihenhauses in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Dienstag, 06. Juli 2021, gegen 15:50 Uhr, der Brand eines Carports in der Christine-Teusch Straße in Wildeshausen gemeldet.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizei befand sich ein Anwohner bereits außerhalb des angrenzenden Reihenhauses und versuchte, den Brand zu löschen. Weitere Anwohner aus anderen Wohnungen des Reihenhauses wurden von der Polizei evakuiert. Kurz danach griffen die Flammen auf nebenliegende Carports und schließlich auch auf das Reihenhaus über.

Die eintreffenden Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen, Düngstrup, Dötlingen und Colnrade dämmten das Feuer ein und hatten den Brand gegen 16:20 Uhr gelöscht. Zurzeit wird noch nach Glutnestern im Dach des Hauses gesucht.

Der 65-jährige Anwohner zog sich bei den Löschversuchen leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Zudem verletzte sich ein 42-jähriger Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen bei den Löscharbeiten. Auch er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren.

Angaben zum entstandenen Schaden und einer möglichen Brandursache werden in einer zusätzlichen Pressemitteilung nachgereicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell