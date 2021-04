Polizei Düsseldorf

POL-D: "Car-Freitag" Kontrollen in Düsseldorf - Eine Bilanz

Düsseldorf (ots)

Karfreitag, 2. April 2021

157 Fahrzeuge und Fahrzeugführer wurden am vergangenen Karfreitag von Einsatzkräften der Polizei und der Stadt Düsseldorf rund um den Corneliusplatz / Königsallee in der Innenstadt eingehend überprüft.

Trotz der angekündigten Kontrollen zog es zahlreiche Angehörige der sogenannten "Tuning und Poserszene" in die Stadt. Aufgrund der kühlen Temperaturen waren jedoch deutlich weniger Fahrzeuge als in den vergangenen Jahren unterwegs. Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte sechs Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und diverser Steuervergehen. Hinzu kamen 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen die technische Mängel und das Erlöschen der Betriebserlaubnis betrafen. In 15 Fällen erteilten die Beamtinnen und Beamte Verwarnungsgelder. 17 Fahrzeuge wurden sichergestellt, davon sechs aus gefahrenabwehrenden Gründen. Zehn Fahrzeuge wurden einem Sachverständigen vorgeführt. Ein Fahrzeug (Pkw Mercedes) wurde wegen ungeklärten Eigentumsverhältnissen sichergestellt. Dessen Fahrzeugführer hatte vermutlich gefälschte tschechische Händlerkennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht. Einen nachvollziehbaren Eigentumsnachweis konnte er für das Fahrzeug bislang nicht vorlegen. Die Polizei Düsseldorf wird auch weiterhin Verkehrskontrollen mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung im Stadtgebiet durchführen.

