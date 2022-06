Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte bei Brand in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Brand in einem Altenpflegeheim in Ückendorf wurden am Mittwochnachmittag, 1. Juni 2022, zwei Menschen verletzt. Im Bett eines 62-Jährigen war gegen 16.25 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Pfleger hörte die Hilferufe und konnte das Feuer löschen. Der 62-jährige Heimbewohner sowie der 55 Jahre alte Pfleger wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

